Friedrich Merz , 71, Bundeskanzler, gibt endlich mal den Takt vor – zumindest bei einem Besuch von Schülerinnen und Schülern im Kanzleramt. Bei der Aufzeichnung der Sat-1-Sendung „Frag mal den Kanzler – Kinder treffen Friedrich Merz“ bekam Merz von der elfjährigen Anna Klanghölzer in die Hand gedrückt, begleitet von der Aufforderung: „Wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen.“ Merz gab dann den Beat für den Mark-Forster-Song „Wir sind groß“ vor. Eine Schülerin fragte später noch, ob er es nicht schade fände, dass er so unbeliebt sei. „Wenn du in der Politik nur beliebt sein willst, dann machst du nicht alles richtig“, antwortete der Kanzler. Gerade nach dem ersten Jahr sei es häufig schwierig. „Aber ich arbeite daran.“

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Miley Cyrus, 33, Sängerin, hat „Ja“ gesagt. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, hat die Sängerin am Wochenende ihren Partner Maxx Morando, 28, im kalifornischen Palm Springs geheiratet. Unter anderem das Promiportal TMZ veröffentlichte ein Video, in dem Cyrus in einem weißen Kleid mit Schleppe zu sehen ist, wie sie umgeben von weißen Blumen und Kerzen neben Morando steht und sich mit einem Taschentuch die Augen abtupft. Am Vorabend sollen sich Braut und Bräutigam gemeinsam mit Familie und Freunden bei einem Essen auf den Hochzeitstag eingestimmt haben. Das Paar ist seit Ende des vergangenen Jahres verlobt. Kennengelernt haben sich die beiden 2021 bei einem Blind Date.

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Kate, 44, Princess of Wales, erzählt in einer TV-Dokumentation von ihrem Umgang mit der Krebsdiagnose. „Krebs verändert einen. Er verändert den Körper. (...) Aber es gibt noch eine viel, viel tiefgreifendere Ebene, auf der eine Krebsdiagnose einen verändert“, sagt sie in einem Trailer zu der Dokumentation „Heal“, die am 29. November bei der BBC erscheinen soll. Darin ist die Prinzessin zu sehen, wie sie an einer Gipfel-Challenge-Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Großbritanniens besteigt, um anderen Menschen mit Krebs zu helfen. Kate zeigt sich sichtlich gerührt, als sie einen Gipfel erklimmt und anschließend ihre Kinder sowie ihren Ehemann, Prinz William, 44, in die Arme schließt. „Es ist klar, dass wir die Herausforderungen des Lebens nicht alleine bewältigen sollen“, sagt sie. „Dinge können sich erneuern und wachsen. Oft erkennen wir erst durch den Schmerz, dass dahinter eine größere Schönheit liegt.“ Anfang 2024 hatte Kate eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen.

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Steve-O, 52, Entertainer und Stuntman, der mit bürgerlichem Namen Stephen Gilchrist Glover heißt, glaubte als Jugendlicher, nicht älter als 30 Jahre zu werden. Schon in jungen Jahren habe er nach einem Weg gesucht, etwas Bleibendes zu hinterlassen, sagte der Star der MTV-Show „Jackass“ der Playboy-Sonderedition „How to be a Man“. „Ich sah die Videokamera also als mein Ticket zur Unsterblichkeit. Es ging mir nicht um Karriere.“ Steve-O wurde mit der MTV-Show „Jackass“ bekannt. Mit einem langen Leben habe der Entertainer damals nicht gerechnet. „Für mich war klar: Wenn ich tot bin und auch nur ein Mensch eines meiner Videos anschaut, dann lebe ich noch. Das war wie meine Religion.“ Den Drang nach Aufmerksamkeit habe er mittlerweile hinter sich gelassen: „Ich habe meine Arbeit getan und kann mich um die Menschen kümmern, die mir wichtig sind.“

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Katharina Thalbach, 72, Schauspielerin, hadert ebenfalls mit ihrer Vergänglichkeit. Sie findet es „äußerst ärgerlich“, älter zu werden, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Die Zeit wird ja weniger.“ Sie lebe gerne. „Nicht dass ich Angst vorm Sterben hätte, aber ich würde gerne noch eine ganze Weile hierbleiben.“ Zugleich kann sie dem Alter Gutes abgewinnen. „Ich glaube, man wird einfach entspannter. Man nimmt nicht mehr alles so wahnsinnig wichtig, auch sich selbst nicht.“

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Ralf Dümmel, 59, Investor mit TV-Karriere, kann Ungesundem nicht widerstehen und bekommt deshalb Ärger mit seiner Partnerin. „Ich liebe es, selbst einkaufen zu gehen, auch wenn meine Lebensgefährtin oft schimpft, dass ich dabei immer viel zu viel einkaufe“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Vor allem kaufe ich zu viele Snacks, so richtig ungesundes Zeugs“, gab Dümmel, der durch die Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde, selbstkritisch zu. Als er kürzlich den gesamten Einkaufswagen „wirklich bis oben hin voller Naschkram und ungesunder Sachen gepackt“ habe, hätten er und seine Partnerin an der Kasse kurzerhand eine große Party als Grund vorgeschoben. „Das war uns lieber, als zu behaupten, dass das alles für mich ist.“