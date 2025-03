Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Von Gerechtigkeit ist ja überraschend selten die Rede vor Gericht, fast scheint es, die Richterinnen und Richter hätten ein wenig Angst vor dem oft nicht einlösbaren Anspruch, der in dem großen Wort mitschwingt. Dabei war es genau dies, was sich jeder wünschte, der von dem seltsamen Immobilienstreit im brandenburgischen Rangsdorf gehört hat. Es geht um eine Familie, die ein Grundstück gekauft und ein Haus gebaut hat, um einen Ex-Eigentümer, der ihr die Immobilie streitig macht und ein Gericht, das wahrscheinlich einen groben Fehler gemacht hat. An diesem Freitag hat der Bundesgerichtshof ein Urteil verkündet, und es sieht so aus, als habe er eine gerechte Lösung gefunden. Oder, wie es die Senatsvorsitzende Bettina Brückner, ausdrückte: einen „angemessenen Interessenausgleich“.