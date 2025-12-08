Die Handykamera läuft, und Bürgermeister Matthias Beer kippt statt heißem Wasser erst mal Rotwein in eine Thermoskanne. Dann hängt er einen Teebeutelfaden hinein – ohne Teebeutel. Als wolle er seinen Alkoholkonsum verheimlichen. „Vorbereitung zur Gemeinderatssitzung läuft“, schreibt er unter das Tiktok-Video. Die Kommentare darunter sind voll Zuspruch und Selbstironie: „Funktioniert auch bei Elternabenden“, schreibt jemand. Ein anderer: „Jeder Kommunalo fühlt das.“
Lokalpolitiker auf Social MediaMein Bürgermeister, der Klassenclown
Sie tanzen ungelenk, verschütten Kaffee oder trinken Rotwein im Gemeinderat. Auf Tiktok machen sich Lokalpolitiker mal locker. Den Followern gefällt es. Aber ist das noch Politik?
Von Jamie-Lee Merkert
