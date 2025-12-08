Die Handykamera läuft, und Bürgermeister Matthias Beer kippt statt heißem Wasser erst mal Rotwein in eine Thermoskanne. Dann hängt er einen Teebeutelfaden hinein – ohne Teebeutel. Als wolle er seinen Alkoholkonsum verheimlichen. „Vorbereitung zur Gemeinderatssitzung läuft“, schreibt er unter das Tiktok-Video. Die Kommentare darunter sind voll Zuspruch und Selbstironie: „Funktioniert auch bei Elternabenden“, schreibt jemand. Ein anderer: „Jeder Kommunalo fühlt das.“