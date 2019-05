30. Mai 2019, 22:32 Uhr Budapest Kapitän von Kreuzfahrtschiff nach Unglück festgenommen

Auf der Donau in Budapest ist ein Ausflugsschiff mit einem Kreuzfahrtschiff kollidiert.

Das Ausflugsschiff war überwiegend mit Touristen aus Südkorea besetzt.

Mindestens sieben passagiere starben, mehr als ein Dutzend werden noch vermisst.

Die ungarische Polizei nahm den Kapitän des Kreuzfahrtschiffs fest.

Nach einer der schlimmsten Schifffahrtskatastrophen in der neueren Geschichte Ungarns ist der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffs festgenommen worden. Wie die ungarische Polizei mitteilte, werde der 64-jährige Ukrainer verdächtigt, den Wassertransport gefährdet zu haben, woraufhin es zu dem tödlichen Unfall gekommen sei.

Am Mittwochabend waren in den Fluten der Budapester Donau mindestens sieben Touristen aus Südkorea ums Leben gekommen. 21 weitere, die an Bord des Ausflugsschiffs waren, wurden am Donnerstagabend noch vermisst. Das sagten ungarische Behördenvertreter in Budapest. Die Überlebenschancen der Vermissten werden als gering eingeschätzt.

An Bord des Schiffes waren insgesamt 33 Menschen, darunter vor allem Touristen aus Südkorea sowie zwei ungarische Besatzungsmitglieder und drei Reisebegleiter. Die meisten Reisenden seien 40 bis 50 Jahre alt gewesen. Auch ein sechsjähriges Kind habe sich an Bord aufgehalten.

Das Ausflugsschiff Hableany (Nixe) war den Angaben zufolge auf der Höhe des Parlamentsgebäudes mit einem weitaus größeren Schiff zusammengestoßen. Das kleinere Schiff kenterte infolge der Wucht des Zusammenstoßes und ging innerhalb weniger Sekunden in den Fluten der Donau unter. Sieben Menschen konnten unmittelbar nach der Katastrophe aus dem Wasser gerettet werden. Sie wurden wegen Unterkühlung in Budapester Spitälern behandelt, erklärte ein Sprecher des Rettungsdienstes. Auf dem größeren Schiff kam niemand zu Schaden.

Die verunglückten Passagiere trugen offenbar keine Rettungswesten

Dutzende Rettungsfahrzeuge waren an den Ufern der Donau zu sehen. Große Scheinwerfer beleuchteten Teile der Oberfläche der Donau im Budapester Abschnitt. Der Flusspegel ist nach Regenfällen gestiegen, die Strömung ist stark mit vielen Strudeln. Die Wassertemperatur liegt bei nur zehn bis 15 Grad.

Die südkoreanische Regierung wollte die Suche nach den vermissten Passagieren unterstützen. Das Außenministerium in Seoul kündigte an, eine "schnelle Einsatzgruppe" mit 18 Beamten und Rettungskräften an den Unglücksort in Ungarn zu schicken.

Die sieben Südkoreaner, die bei dem Unglück ums Leben kamen, trugen offenbar keine Rettungswesten, teilte das südkoreanische Außenministerium unter Berufung auf Diplomaten mit. Die Ursache des Zusammenstoßes mit dem anderen, größeren Schiff war zunächst unklar. Das 27 Meter lange, für 60 Passagiere ausgelegte Unglücksschiff gehört dem Budapester Schifffahrtsunternehmen Panorama Deck. Ein Sprecher der Firma teilte am späten Mittwochabend mit: "Es werden alle Ressourcen mobilisiert, um Menschenleben zu retten."

Die Donau fließt mitten durch Budapest und trennt die beiden Stadthälften Buda und Pest voneinander. Ausflugsfahrten per Schiff sind auf dem Budapester Flussabschnitt bei Touristen sehr beliebt, weil sich dabei Ausblicke auf Sehenswürdigkeiten wie die Burg von Buda und das Parlamentsgebäude bieten.