Man hätte ahnen können, dass noch Leben in dem Tier ist. Am Freitagmorgen, Tag 18 vor der Insel Poel, schien der Wal plötzlich zu beben. Reglos hatte er bis dahin in der Kirchsee vor Wismar gelegen, sah von Weitem aus wie ein Stein. Nun hob er den Buckel aus dem Brackwasser, schlug mit der Fluke und drehte sich ein Stück. So sehr, dass sie in den Livestreams die Kameras nachjustieren mussten.