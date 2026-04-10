Sie seien es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, sagen die Meeresbiologinnen Anja Gallus und Lisa Klemens. Aber seit ein Buckelwal an der Ostseeküste gestrandet ist, herrscht Ausnahmezustand im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Ein Gespräch über Besuche beim Wal, Protestierende mit Fischbrötchen und Forschung im postfaktischen Zeitalter.