Sie seien es nicht gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen, sagen die Meeresbiologinnen Anja Gallus und Lisa Klemens. Aber seit ein Buckelwal an der Ostseeküste gestrandet ist, herrscht Ausnahmezustand im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Ein Gespräch über Besuche beim Wal, Protestierende mit Fischbrötchen und Forschung im postfaktischen Zeitalter.
Meeresbiologinnen über sterbenden Wal vor Wismar„Die Menschen wollen immer ein Happy End“
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Der Buckelwal vor Wismar wird sterben. „Er kann nicht mehr“, sagen die Meeresbiologinnen Anja Gallus und Lisa Klemens, die bei ihm waren. Was seine Geräusche wirklich bedeuten, warum Menschen ihm nicht mehr helfen können und wie sie ihn sezieren werden.
Interview von Ulrike Nimz und Jana Stegemann
Aus der SZ für Kinder:Die Gärtner der Ozeane
Sie pflügen das Meer, düngen Pflanzen und machen Sauerstoff. Wie der Kot der Wale unser Klima schützt. Ein Gespräch mit Regina Asmutis-Silvia, Direktorin der Organisation Whale and Dolphin Conservation North America.
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