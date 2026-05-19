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MeeresbiologieDänemark will Buckelwal doch obduzieren

Vor der dänischen Insel Anholt liegt ein toter Buckelwal.
Vor der dänischen Insel Anholt liegt ein toter Buckelwal. Jonas Walzberg/dpa

Laut der dänischen Umweltbehörde werde das Tier geborgen, da es an einem gut besuchten Strand liege und dort voraussichtlich stark stören werde. Im Zuge der Bergung soll auch eine Obduktion stattfinden.

Die dänischen Behörden wollen den Kadaver des vor der Insel Anholt liegenden Buckelwals entfernen und eine Obduktion ermöglichen. Das Tier liege an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und werde dort Badegäste und Einheimische voraussichtlich stark stören, hieß es von der dänischen Umweltbehörde zur Begründung. Deshalb solle der Wal geborgen werden. Zuvor waren die Behörden davon ausgegangen, dass der Wal liegen bleiben werde.

Es werde an einer Lösung gearbeitet, um „wertvolle wissenschaftliche Proben für Forschungszwecke zu sichern“, so Jane Hansen von der Umweltbehörde. Die Bergung des Wals, die Obduktion und die Probeentnahme übernehmen den Angaben zufolge dänische Forscher und Tierärzte. „Die dänischen Behörden sind zugleich in engem Austausch mit den deutschen Behörden über die Situation, und es findet eine laufende Abstimmung zwischen dänischen und deutschen Forschungseinrichtungen statt“, sagte Hansen laut einer Mitteilung.

Ein Sprecher des Umweltministeriums in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte auf Nachfrage den von den Dänen geplanten Abtransport des Walkadavers. Die Aktion sei voraussichtlich für die kommende Woche geplant.

Die dänische Umweltbehörde forderte Bürgerinnen und Bürger auf, sich dem Wal weiterhin nicht zu nähern, da Ansteckungsgefahr bestehen könne. Das mehrfach an Ostseeküsten gestrandete, geschwächte Tier war vor mehr als zwei Wochen von einer privaten Initiative zur Nordsee transportiert worden, wurde dann aber tot vor der Insel Anholt angeschwemmt.

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