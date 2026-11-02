Brauner Körper, hellbraune bis weiße Flügel mit vier Zentimetern Spannweite: Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) ist ein eher unauffälliger Kleinschmetterling. Die Falter sind tagsüber nicht zu sehen, nachts legen sie ihre Eier an der Unterseite von Blättern ab. Die Weibchen leben nur acht Tage – produzieren aber in dieser kurzen Zeit bis zu 150 Eier. In warmen Jahren wie diesem kann es fünf Generationen geben: Aus einer Zünslerin werden bis zu 20 000 Raupen.

Die Raupen-Invasion birgt Zünslerstoff. Denn die invasiven Tiere, eingeschleppt über Pflanzenimporte aus Asien, verursachen große Schäden an Buchsbäumen. Seit 2006 die ersten Exemplare nahe Basel entdeckt wurden, hat sich der Zünsler rasant ausgebreitet, erst entlang des Rheins nach Norden, später in ganz Mitteleuropa. Die fünf Zentimeter langen, dunkelgrün und weiß gestreiften Raupen fressen Privatgärten und Parks kahl. Wenn man den Schaden bemerkt, ist es meist zu spät: Die Raupen sind bestens getarnt und fressen sich vom Stamm nach außen vor.

Foto: Christian Endt Foto: Christian Endt Übrig bleibt ein braunes, totes Buchsbaumgerippe.

In historischen Parks wie auf der Berliner Pfaueninsel oder beim Schloss Sanssouci sind durch den Schädling Hecken und Bäume bedroht, die 150 bis 200 Jahre alt sind. Hitze, Trockenheit und Pilzerkrankungen machen befallenen Pflanzen zusätzlich zu schaffen.

Weil der Buchsbaumzünsler hierzulande bisher keine natürlichen Fressfeinde hatte, befürchteten Naturliebhaber das Schlimmste. In Berichten wurde das Insekt als „Buchsbaumhecken-Vernichter“ oder „Killer aller Buchsbäume“ beschimpft, als hätte es böswillige Absichten. Der SWR bangte nicht nur um barocke Gärten, sondern sah das christliche Abendland bedroht: „Buchsbaumzünsler an der Mosel bringt Tradition an Palmsonntag in Gefahr.“ Buchsbaumzweige symbolisieren an diesem kirchlichen Feiertag traditionell Palmwedel, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern.

Die Raupenplage ebbt langsam ab

Doch wie es aussieht, bleibt die Raupen-Apokalypse aus. Experten vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und vom NABU bestätigen, dass heimische Tiere die Raupen inzwischen als Nahrungsquelle entdeckt haben. Singvögel wie Haus- und Feldsperlinge, Kohlmeisen, Blaumeisen, Buchfinken, Rotschwänze und Mönchsgrasmücken fressen die Raupen inzwischen regelmäßig. Auch verschiedene Wespenarten, Hornissen, Ameisen und Spinnen jagen die Schädlinge. „Seit sich die heimische Tierwelt auf den Buchsbaumzünsler spezialisiert hat, nimmt der Befall an Buchsbäumen deutlich ab“, heißt es vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau.

Aus Österreich, der Schweiz und dem Südwesten Deutschlands gibt es Meldungen, dass die Plage langsam abebbt. Allerdings liegt das nicht nur am Appetit der Zünsler-Jäger: Viele Gartenbesitzer haben ihre Buchsbäume komplett entfernt und den Raupen damit die Nahrungsgrundlage entzogen. Wo die Pflanzen noch stehen, können sie sich nach einem Befall erholen. Die Gartenakademie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat beobachtet, dass Vögel und Wespen den Schädling in naturnahen Gärten so weit dezimieren, dass er den Buchsbäumen kaum noch etwas anhaben kann.

Kommen Buchsbaumkunstwerke wieder in Form? Hecken-Irrgarten bei Schloss Mosigkau in Sachsen-Anhalt. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Besonders günstig stehen die Chancen für Buchsbäume, die nicht akkurat zur Kugel oder zum Würfel gestutzt werden. In locker wachsenden Sträuchern liegen die Äste weiter auseinander, die Vögel gelangen leichter ins Innere und erwischen die gut getarnten Raupen. Wer Gartenvögeln Nistplätze und Wasserstellen anbietet, unterstützt die gefiederten Schädlingsbekämpfer. Fledermäuse und Spitzmäuse beteiligen sich an der nächtlichen Jagd auf den Buchsbaumzünsler. Ein naturnaher Garten wird damit zur ziemlich ungemütlichen Adresse für den Zünsler.

Ganz erledigt ist die Sache deshalb nicht. Bei starkem Befall bleibt eine gezielte Bekämpfung des Buchsbaumzünslers nötig; die Bayerische Gartenakademie empfiehlt bei Bedarf Präparate mit dem biologischen Wirkstoff Bacillus thuringiensis. Vom Einsatz chemischer Spritzmittel raten Naturschutzverbände dagegen ab, weil sie auch die nützlichen Fressfeinde schädigen können. Auch der vermeintlich saubere Rundumschlag mit dem Hochdruckreiniger hat seine Tücken: Der BUND warnt vor Schäden an Ästen und Nützlingen. Die Aussicht ist dennoch besser als zu Beginn der Invasion. Denn aus dem gefürchteten Schädling ist für immer mehr Gartenbewohner ein leckerer Snack geworden.