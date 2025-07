Sogar der Richter wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Bei der Urteilsverkündung gegen den Mörder Bryan Kohberger kommt es zu emotionalen Szenen. Angehörige der vier ermordeten Studenten sprechen den Täter direkt an.

Von Michèle Binswanger

Die Ausgangslage vor der Urteilsverkündung im Fall Bryan Kohberger wäre spektakulär genug. Anfang Juli, vier Wochen bevor der Prozess hätte losgehen sollen, hatte Kohberger sich der Morde an vier jungen College-Studenten in Idaho in den USA schuldig erklärt. Doch auch jetzt, da der Täter bekannt ist, bleiben so viele offene Fragen: Was war sein Motiv? Was trieb ihn an? Warum gerade diese jungen Menschen?