Kriminalfall in den USA Warum tötete Bryan Kohberger? 16. Juli 2025, 13:46 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Bryan Kohberger bei einem Gerichtstermin in Boise, Idaho. (Foto: Kyle Green/Reuters)

Er studierte Kriminologie – angeblich um besser morden zu können. Nun hat Bryan Kohberger zugegeben, vier Studenten in Idaho brutal getötet zu haben. Er entgeht so der Todesstrafe. Doch über all dem schwebt die Frage nach dem Motiv.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

