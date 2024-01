Bryan Cranston , 67, Schauspieler, gibt Beziehungstipps. "Heirate die richtige Person", antwortete der "Breaking-Bad"-Hauptdarsteller auf die Frage des Magazins People nach dem Geheimnis hinter seiner langjährigen Ehe. Cranston ist seit 1989 mit Robin Dearden, ebenfalls Schauspielerin, verheiratet. "Ich denke, es gibt fünf Dinge, nach denen man bei einem Partner suchen sollte. Was auch immer diese fünf Dinge für dich sind, du brauchst diese fünf Dinge." Der Rest sei nicht so wichtig. "Wir werden uns nie in allem völlig einig sein."

Detailansicht öffnen (Foto: Angela Weiss/AFP)

Calista Flockhart, 59, Ally McBeal, ärgert sich über Gerüchte über ihre vermeintliche Magersucht. "Es ist wirklich nicht in Ordnung, jemandem zu unterstellen, eine Krankheit zu haben, mit der viele Menschen zu kämpfen haben", sagte die Schauspielerin der New York Times. Über das Gewicht der Hauptdarstellerin der 1997 gestarteten Anwaltsserie "Ally McBeal" wurde damals wiederholt spekuliert. "Ich dachte wirklich, dass das meine Karriere ruinieren würde", sagte Flockhart nun. Sie sei nie magersüchtig gewesen und habe nie auf ihr Gewicht achten müssen, auch ihre Mutter sei sehr zierlich. Aber es sei praktisch unmöglich gewesen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

Harald Glööckler, 58, Modedesigner, will sauber bleiben. In seiner geplanten Biografie "Desaströös bis Pompöös" wolle er niemanden vorführen, sagte er. Sein Leben sei interessant genug. "Da muss ich nicht wie so manch anderer mit Dreck schmeißen. Dabei macht man sich nur die Finger schmutzig." Man dürfe aber auf ein "hochinteressantes Buch" gespannt sein. Schließlich sei seine letzte Biografie schon 2010 erschienen. "Höchste Zeit, nachzulegen. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit."

Detailansicht öffnen (Foto: Manfred Neubauer)

Uschi Disl, 53, Ex-Biathletin, hat genug vom Tempo. "Ich fahre mittlerweile nicht mehr gerne auf der deutschen Autobahn, weil da so gedrängelt wird, so viel Verkehr ist, so viele Lkw", sagte die frühere Profisportlerin dem Portal t-online. Disl lebt mittlerweile in Schweden, wo es wesentlich weniger Verkehr gebe. An einem Montagmorgen um halb acht sei sie dort vor ein paar Jahren einmal auf dem Weg zum Flughafen gewesen - über einen Kilometer sei auf beiden Autobahnspuren kein einziges Auto zu sehen gewesen.