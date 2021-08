Von Verena Mayer, Berlin

Mario Adorf steht vor den Fernsehkameras und tut, was er in seinem Leben schon oft getan hat: Er spricht über seine Arbeit als Schauspieler. Genauer gesagt über jenen Film, der ihm in den Fünfzigerjahren zum Durchbruch verhalf. Adorf spielte darin einen Mörder und begründete mit dieser Rolle seinen Ruf als Charakterdarsteller. Und doch ist Adorfs Auftritt ungewöhnlich: Der 90-Jährige distanziert sich von seiner Arbeit und nennt seine Darstellung von damals "fragwürdig". Denn er habe die Geschichte des angeblich schlimmsten Serientäters Deutschlands in die Welt hinausgetragen, der - wie man heute weiß - unschuldig war.