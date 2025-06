Die Insel Lewis im Norden Schottlands ist eigentlich ein ruhiges Fleckchen Erde. Das Rauschen der Wellen dürfte vielerorts die Akustik dominieren, hier und da blökt sicherlich ein Schaf, bis der Regen zu laut prasselt. Seit Kurzem aber stockt die gewohnte Hintergrundmusik der Insel, genauer gesagt: Ein invasiver Ton mischt sich in die Soundkulisse. Ein konstantes pulsierendes Brummen im Niederfrequenzbereich, unmöglich zu ignorieren, sagen manche, Schlaf störend sogar. Etwa 200 Leute hätten sich schon beklagt, berichtet die schottische Tageszeitung The National .

Auch die BBC hat jetzt eine Reporterin auf die Insel geschickt, leider mit moderatem Erfolg. Das Brummen vermochte sie nicht zu hören, mögliche Erklärungen für das mysteriöse Phänomen blieben vage: das Elektrizitätswerk im Hauptort Stornoway vielleicht? Ist aber nicht durchgehend in Betrieb. Der Lärm des Fährenverkehrs? Zu windabhängig. Unterwassergeräusche von den nahe gelegenen Bohrinseln? Hmm.

An dieser Stelle lohnt sich wohl ein kurzer Blick über den schottischen Horizont hinaus: Im englischen Bristol trieb schon in den 1970er-Jahren ein rätselhaftes Grundrauschen Einwohner in die mentale Verstimmung. Eine eindeutige Erklärung fehlt bis heute. Im St. Louis County im US-Bundesstaat Missouri häuften sich vor zwei Jahren Klagen von Menschen, die ein ständiges Rumoren im Ohr hatten, einen Ton wie das konstante Brummen eines weit entfernten Generators. Tatsächlich kein Einzelfall: Das als „The Hum“ weltweit bekannt gewordene Brummton-Phänomen wurde in den vergangenen Jahrzehnten auf allen Kontinenten wahrgenommen. Aber was steckt dahinter?

Elektromagnetische Felder, Netzbrummen, Gebäudevibrationen: An Erklärungsversuchen hat es jedenfalls nie gemangelt, geheime Militäraktivitäten und summende Ufos gehören darunter schon fast zu den seriöseren Vorschlägen. Natürlich gibt es auch Spielverderber, die dem Menschen gar keine Geistespräsenz zutrauen. Das sei halt der Kühlschrank im Nebenzimmer, sagen die, oder das Dröhnen des Straßenverkehrs. Ganz einfach.

Glen MacPherson, ein Mathe- und Physiklehrer, der mal an der University of British Columbia in Kanada gearbeitet hat, rief vor einigen Jahren das „World Hum Project“ ins Leben, um dem Brummen auf die Spur zu kommen. Er sammelte Wahrnehmungsberichte, verortete sie auf einer Karte und kam zum klaren Ergebnis: Stimmen könnten verschiedene Theorien. Etwa dass sehr tiefe Radiofrequenzen das menschliche Hörsystem aktivieren. Auch geologische Prozesse könnten eine Rolle spielen. Diverse Formen der Lärmverschmutzung lassen sich natürlich auch nicht ganz ausschließen, wenn man bedenkt, dass der Brummton zum Großteil in urbanen Gegenden wahrgenommen wird. Und dann ist da natürlich noch die sehr reale Möglichkeit, dass das Summbrummwummern ganz einfach nur in den Köpfen der Leute existiert, in anderen Worten also eine Art Tinnitus schuld ist am mysteriösen Phänomen.

Wie auch immer, subjektiv oder objektiv wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und den Menschen auf Lewis im Norden Schottlands kann man nur wünschen, dass die Schafe bald ganz einfach wieder lauter blöken.