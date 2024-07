Beim Einsturz einer Autobahnbrücke im Nordwesten Chinas sind offenbar mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Wie Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, stürzte die Brücke im Landkreis Zhashui in der Provinz Shaanxi bereits am Freitagabend ein. Als Ursache für das Unglück werden sturzflutartige Regenfälle vermutet. Am Samstag werden Medienberichten zufolge noch 30 Personen vermisst.