14. August 2018, 22:11 Uhr Brückeneinsturz in Genua Die Sirenen heulen noch immer

In Genua ist ein etwa 200 Meter langes Stück einer Autobahnbrücke eingestürzt.

Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben, es gibt zahlreiche Schwerverletzte.

Dem Autobahn-Betreiber zufolge wurde zum Zeitpunkt des Unglücks an der Brücke gearbeitet, um das Fundament der Fahrbahn zu verstärken.

"Oh dio", schreit ein Mensch im Video, "oh Gott, oh Gott". Immer wieder ist die Stimme zu hören, während in der Ferne Teile einer Brücke in die Tiefe stürzen. Die italienische Polizei hat die Aufnahme ins Netz gestellt, sie zeigt den Einsturz der vierspurigen Autobahnbrücke Ponte Morandi in der italienischen Hafenstadt Genua. Mehrere Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen.

Es seien mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Feuerwehr. Offiziell bestätigt sind bislang 26 Todesoper, wie die Region Ligurien am Abend mitteilte. 15 seien verletzt, neun davon in sehr kritischem Zustand. Regierungschef Giuseppe Conte sagte in Genua, dass die Zahlen steigen dürften. Zuvor hatte Innenminister Matteo Salvini von 30 bestätigten Toten und Verletzten in ernster Verfassung gesprochen.

Auch in der Nacht sind immer noch Sirenen zu hören. Stetig rollt neues Rettungsgerät an. Helfer von Militär, Feuerwehr, Polizei und der italienischen Bundespolizei versuchen, sich mit Raupen und Kränen einen Weg durch die Trümmer zu bahnen, die in das ausgetrocknete Flussbett unterhalb der Brücke gestürzt sind. Erschöpfte Suchhunde werden so schnell es geht durch neue abgelöst. Auch mit spezieller Lasertechnik versuchen die Helfer, noch Überlebende zu finden.

Ein Anwohner berichtet, er habe gesehen, wie die Brücke auf ein kleines, gelbes Haus gestürzt sei. Das habe danach ausgesehen, wie eine Banane, die jemand zerstampft habe, sagt er. Zum Glück sei niemand zuhause gewesen. In der Gegend sind gerade noch Ferien.

Die Autobahn A10, die an die Riviera und nach Südfrankreich führt, ist zur Mittagszeit üblicherweise stark befahren. Das eingestürzte Teilstück des Polcevera-Viadukts - auch Ponte Morandi genannt - misst etwa 200 Meter und liegt zwischen Sampierdarena und Cornigliano im Westen Genuas. Insgesamt ist die Brücke etwa einen Kilometer lang und erstreckt sich über Gleisanlagen und ein Gewerbegebiet. Beim Brückeneinsturz kamen auch Gebäude zu Schaden, in der Nähe der Brücke wurden vorsichtshalber Gebäude evakuiert. Die Feuerwehr warnt vor eventuell beschädigten Gasleitungen.

Die Brücke stammt aus den Sechzigerjahren, immer wieder hatte es in der Vergangenheit Berichte über Baumängel gegeben. Der Autobahn-Betreiber Autostrade per l'Italia erklärte, es seien zum Zeitpunkt des Unglücks Arbeiten im Gange gewesen, um das Fundament der Fahrbahn zu verstärken. "Die Arbeiten und der Gesamtzustand der Brücke wurden ständig überwacht", teilte das Unternehmen mit. Die Einsturzursache werde gründlich untersucht, sobald die Unglücksstelle begehbar sei.

Seit Montagabend toben in der Region heftige Gewitter. Augenzeugen wollen einen Blitz gesehen haben, der kurz vor dem Einsturz in die Brücke einschlug. Die Behörden vermuten "strukturelle Schwächen am Bau" als Auslöser des Brückeneinsturzes. Das Unglück ereignete sich bei sintflutartigem Regen. In Medienberichten heißt es, dass durch die Wassermassen Teile des Fundaments aufgeweicht oder weggeschwemmt worden sein könnten.

Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli meldete sich über Twitter zu Wort: "Ich beobachte mit größter Besorgnis, was in Genua passiert ist und was wie eine entsetzliche Tragödie aussieht", schrieb der Politiker. "Wir stehen in engem Kontakt mit den Autobahnbetreibern und werden mit Vizeminister Rixi vor Ort sein." Er sprach der Stadt Genua seine Anteilnahme aus. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schickten Beileidsbekundungen.

Die Autobahn A 10 bleibt nun für unbestimmte Zeit auf weiter Strecke gesperrt: zwischen dem Autobahnkreuz mit der A 7 und dem Flughafen Genua in beiden Richtungen, wie der ADAC mitteilt. Der Fährhafen ist demnach weiterhin über die A 7 von Norden aus erreichbar. Reisende dürften die Auswirkungen im Großraum Genua auch noch in den kommenden Wochen spüren.