Der Wiederaufbau der zerstörten Brücke in Baltimore wird Jahre dauern und viel Geld kosten.

Von Fabian Fellmann, Washington

Selbst am helllichten Tag tasten sie sich durch undurchdringliche Dunkelheit da unten, die Taucher im Patapsco River, zwischen den tonnenschweren Überresten der Francis-Scott-Key-Brücke. Die majestätische Brücke aus Stahl und Beton, vier Fahrspuren für die Autobahn durch Baltimore, brach in den frühen Nachtstunden des 26. März zusammen, als das riesige Containerschiff Dali einen ihrer Hauptpfeiler rammte. Die Bilder der verkrümmten und geborstenen Stahlkonstruktion gingen um die Welt, eindrückliche Zeugen einer menschgemachten Katastrophe, ein Mahnmal gegen blinden Glauben an die Unverwundbarkeit der Technik.