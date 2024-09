Ein Teil der Carolabrücke in Dresden ist am Mittwoch gegen 3 Uhr nachts in die Elbe gestürzt. Der Einsturz betrifft den Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise. Nach Angaben der Feuerwehr Dresden geht es um eine Länge von etwa 100 Metern. Es gab demnach auch einen starken Heißwasseraustritt aus einem Brückenkopf.