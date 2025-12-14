Ein bewaffneter Täter hat am Samstag an der US-Elite-Universität Brown zwei Studierende erschossen und mindestens acht weitere verletzt. Die Verletzten befänden sich in kritischem, aber stabilem Zustand, sagte Brett Smiley, der Bürgermeister der Universitätsstadt Providence in Rhode Island. Eine weitere Person sei leicht verletzt, aber nicht angeschossen worden. Die Schießerei habe sich während einer Klausurvorbereitung für eine Einführungsvorlesung in die Volkswirtschaftslehre ereignet, sagte Christina Paxson, die Präsidentin der Brown University am Sonntag.

Am frühen Sonntagmorgen konnte die Polizei dann einen Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Der örtliche Polizeichef sagte der New York Times, es handle sich bei der Person um einen Mann in den Dreißigern. „Die Menschen in Providence können heute Morgen etwas aufatmen“, sagte der Bürgermeister auf der Pressekonferenz.

Am späten Samstagabend (Ortszeit) hatte die Polizei zunächst ein Video veröffentlicht, das einen schwarz gekleideten Verdächtigen zeigte. Sein Gesicht war nicht zu erkennen. Der mutmaßliche Schütze hatte das Universitätsgelände demnach zu Fuß verlassen und war dann über Stunden flüchtig gewesen – sein Motiv ist bislang ungeklärt.

Unter den mehr als 400 Polizisten, die im Einsatz waren, waren auch Einsatzkräfte der Bundespolizei FBI, sagte der Bürgermeister. Die Studierenden auf dem Campus der Brown University und Anwohner rund um die Universität waren aufgefordert worden, sich nicht ins Freie zu begeben. Diese Anordnung wurde nun aufgehoben.

Alle Opfer sind Studierende

Der Schütze schoss nach Angaben der Polizei in einem Gebäude auf dem Campus um sich, in dem Ingenieurwesen und Physik unterrichtet werden. Dort gebe es Unterrichtsräume und Labore, hieß es. Nach Angaben der Hochschulleitung handelt es sich bei allen Opfern um Studierende.

Zunächst hatte es Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies über seine Plattform Truth Social verbreitet. Die Information stellte sich aber als falsch heraus. Auch Trump korrigierte seine Angaben dann in einem neuen Post zu dem Thema.

Die Brown University gehört zur sogenannten „Ivy League“, den Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200 000 Einwohner und ist die Hauptstadt des kleinen Bundesstaats Rhode Island.