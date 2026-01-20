Zum Hauptinhalt springen

Brooklyn Peltz BeckhamDer Sohn sprengt die perfekte Maske der Beckhams

Lesezeit: 3 Min.

Damals traten sie noch zusammen auf: Brooklyn Beckham (li.) mit seinen Eltern Victoria und David Beckham im September 2019 bei einer Show in der Tate Modern in London.
Damals traten sie noch zusammen auf: Brooklyn Beckham (li.) mit seinen Eltern Victoria und David Beckham im September 2019 bei einer Show in der Tate Modern in London. (Foto: Famous/Imago)

Brooklyn Beckham bricht mit seinen Eltern Victoria und David: Sie seien Kontrollfreaks, denen die Marke Beckham wichtiger sei als die Familie. Nicht einmal auf seiner Hochzeit habe seine Mutter sich zurückhalten können.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Beckham. Der Name reicht, damit alle wissen, wer gemeint ist. Was gerade gemeint ist. Aktuell: Zoff in der Familie, diesem Matriarchin-Patriarch-Gebilde von Entertainment-Ikone Victoria und Fußball-Legende David.

David Beckham
:Streit im Paradies

Zwischen der Beckham-Familie und dem ältesten Sohn Brooklyn herrscht seit Monaten Funkstille. Geschwänzte Feiern, öffentliches Entfolgen auf Instagram. Dabei stand das Bild der heilen Familie stets im Zentrum der eigenen Marketingstrategie.

SZ PlusVon Silke Wichert

