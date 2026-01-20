Beckham. Der Name reicht, damit alle wissen, wer gemeint ist. Was gerade gemeint ist. Aktuell: Zoff in der Familie, diesem Matriarchin-Patriarch-Gebilde von Entertainment-Ikone Victoria und Fußball-Legende David.
Brooklyn Peltz BeckhamDer Sohn sprengt die perfekte Maske der Beckhams
Brooklyn Beckham bricht mit seinen Eltern Victoria und David: Sie seien Kontrollfreaks, denen die Marke Beckham wichtiger sei als die Familie. Nicht einmal auf seiner Hochzeit habe seine Mutter sich zurückhalten können.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
David Beckham:Streit im Paradies
Zwischen der Beckham-Familie und dem ältesten Sohn Brooklyn herrscht seit Monaten Funkstille. Geschwänzte Feiern, öffentliches Entfolgen auf Instagram. Dabei stand das Bild der heilen Familie stets im Zentrum der eigenen Marketingstrategie.
