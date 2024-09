Ein Waldbrand am Brocken im Harz breitet sich derzeit ungehindert aus. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Harz mit. Viele Brandstellen hätten sich vereinigt und es sei eine größere Feuerfront entstanden. Gut 150 Feuerwehrleute seien inzwischen am Boden im Einsatz. Dazu sind drei Flugzeuge und ein Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt. Sechs weitere Hubschrauber seien angefordert worden.