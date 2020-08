Die US-Sängerin Britney Spears will ihrem Vater James mit Hilfe eines Gerichts die Kontrolle über ihr Leben und ihre Karriere entziehen. Spears beantragte laut Gerichtsunterlagen am Dienstag, dass ihr Vater nicht erneut ihr persönlicher Vormund werde. Als solcher hatte er von 2008 nach Britneys öffentlichem Zusammenbruch bis 2019 die Vollmacht über wichtige Entscheidungen für ihr Leben, etwa über ihre Finanzen und ihre Gesundheitsversorgung.

"Britney ist klar dagegen, dass James als persönlicher Vormund zurückkehrt", stand in den Unterlagen. James Spears war 2019 mit Verweis auf gesundheitliche Probleme vorübergehend zur Seite getreten. Er hat seine separate Rolle als Vormund über die Finanzen seiner 38-jährigen Tochter behalten.

Spears erklärte, sie wolle, dass Jodi Montgomery dauerhaft ihr persönlicher Vormund werde. Diese hatte die Rolle vorübergehend inne. Die Rechtsvertretung von James Spears reagierte zunächst nicht auf eine E-Mail-Anfrage für einen Kommentar.

Die Umstände der Vormundschaft werden immer wieder von den Fans der Sängerin diskutiert. In den vergangenen Monaten trendete in den sozialen Medien immer wieder der Hashtag #FreeBritney, unter dem Anschuldigungen gegen James Spears vorgebracht werden, etwa, dass er das Leben seiner Tochter kontrolliere und von ihr stehle. In einem Interview, das James Spears vergangenen Monat dem Magazin Page Six gegeben hatte, widersprach der 68-Jährige den Vorwürfen: "All diese Verschwörungstheoretiker wissen nichts", sagte er. "Ich muss jeden Nickel und Groschen, den ich ausgebe, dem Gericht melden. Wie könnte ich da etwas stehlen?"

Wie in den Gerichtsdokumenten zu erfahren ist, will Britney Spears erst einmal nicht wieder auftreten. Ihren letzten Live-Auftritt hatte sie im Oktober 2018. Anfang 2019 sagte sie eine geplante Show in Las Vegas ab. Als Grund gab sie damals an, Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen, ihr Vater musste sich einer schweren Dickdarm-Operation unterziehen. Trotzdem bleibt sie auch jetzt durch ihre regelmäßigen Instagram-Posts im Auge der Öffentlichtkeit.