Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es war lediglich Vollzug, was die Richterin Brenda Penny am Freitagnachmittag in Los Angeles verkündete: Britney Spears ist ein freier Mensch. Das so genannte Conservatorship, das sich für sie angefühlt haben muss wie ein Gefängnis - sie durfte noch nicht einmal einen Kaffee kaufen oder Auto fahren -, ist ab sofort und vor allem ohne vorherige psychologische Evaluation beendet. "Es braucht die Vormundschaft nicht mehr, weder über die Person noch über das Vermögen", sagte Penny. Nach bald 14 Jahren ist der traumatische Lebensabschnitt, wie Spears die Vormundschaft bei einer Anhörung im Juni nannte, nun endlich vorbei.

Dieses Urteil war erwartet worden, die Stimmung vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles war deshalb eine andere als bei den Anhörungen davor. Im Juni hatte sich Spears ausführlich und emotional über die Vormundschaft beschwert - die Britney-Fans deshalb: traurig und wütend. Im September, als es um ein mögliches Ende des Conservatorships ging: hoffnungsvoll, aber immer noch wütend. Am Freitag war es wie an Silvester: Die Mitglieder der #freebritney-Bewegung, die ihre Proteste durchaus zurecht als wegweisend für das Ende der Vormundschaft sehen, warteten eine halbe Stunde lang auf das Urteil. Als es verkündet wurde, regnete es Konfetti, sie umarmten sich und sangen gemeinsam Singen den Britney-Hit "Stronger".

Spears, 39, hatte ebenfalls mit dem Urteil gerechnet. Sie erschien nicht vor Gericht, am Freitagmorgen veröffentlichte ihr Verlobter, der Schauspieler Sam Asghari, ein Video auf Instagram. Darin sind er und Britney in T-Shirt zu sehen, auf denen steht: "#freebritney. It's a human rights movement". Ein Aufruf, dass es nicht um einen Promi, sondern um die Würde und Rechte einer Person ging. Im Hintergrund ist das Lied "Work Bitch" von Spears zu hören, das nun doppeldeutig zu verstehen ist, denn: Es wurde 2013 veröffentlicht.

Damals wurde es als feministische Hymne gefeiert. Wenn man sich nun die Textzeilen aus dem Social-Media-Schnipsel von Asghari anhört, sind durchaus andere Interpretationen möglich: "Du willst einen geilen Körper? Einen Bugatti? Einen Maserati? Dann arbeite lieber mal, du Miststück. Du willst einen Lamborghini? Martinis schlürfen? Sexy im Bikini aussehen? Dann arbeite lieber mal, du Miststück." Im Video zum Lied wird Werbung für ein Britney-Parfum gemacht, es gibt Szenen, in denen jemand wie eine Sklavin behandelt wird.

Dieses Video kann also durchaus eine Botschaft sein, Spears' Social-Media-Einträge in den vergangenen Monaten waren immer wieder doppeldeutig und bisweilen verwirrend: Sie mag ab sofort ein freier Mensch sein, aber der Fall ist damit nicht abgeschlossen. Es müssen noch Details geklärt werden, etwa die Frage, wie genau das Vermögen von geschätzten 60 Millionen Euro in den Besitz von Spears gelangen wird. Bis dahin wird sich John Zabel, seit September auf Wunsch von Spears verantwortlich, weiterhin darum kümmern.

Davor war ihr Vater Jamie sowohl für die Privatperson als auch das Vermögen zuständig. Im Mai 2019 übergab er die Vormundschaft über die Privatperson an Jodi Montgomery, die sich davor vor allem um medizinische Belange wie Arztbesuche und Medikation gekümmert hatte. Die Kontrolle über Finanzen - und damit zu einem gewissen Grad auch über die Person Britney Spears - behielt Jamie. Britney sagte über dieses Konstrukt, dass ihr Vater diese Kontrolle genossen habe. Auf Instagram beschuldigte Spears ihre Mutter Lynn, dass sie ihren Vater angestiftet und "heimlich mein Leben ruiniert" habe. Der Eintrag ist mittlerweile gelöscht, Lynn Spears will nun 650 000 Dollar Anwaltskosten haben.

Mathew Rosengart, erst seit Juni der Anwalt von Britney, hat nicht nur das Ende dieser Vormundschaft erheblich beschleunigt, er will nun zwei Untersuchungen einleiten. Erstens zur Frage: Haben Jamie Spears sowie die Tri Star Sports & Entertainment Group, verantwortlich für Karriere-Entscheidungen, das Vermögen verantwortungsvoll verwaltet? Zweitens: Hat Jamie Spears, wie er beteuert, stets im Interesse seiner Tochter gehandelt? In der Doku "Controlling Britney Spears" der New York Times ist zu sehen, wie er seine Tochter regelrecht überwacht und dabei auch private Telefonate angehört haben soll. Rosengart sagt, dass Jamie Spears dem Ende der Vormundschaft auch aus Furcht vor Konsequenzen zugestimmt habe.

Das alles wird in den kommenden Wochen verhandelt werden; die wichtige Botschaft am Freitag war jedoch: Britney Spears ist ab sofort ein freier Mensch. Sie schrieb auf Instagram: "Ich kann es verdammt noch mal nicht glauben! Der beste Tag meines Lebens. Ich werde den ganzen Tag weinen." Bei Asghari war nur ein Wort zu sehen: Freedom. Freiheit.