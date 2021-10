Detailansicht öffnen (Foto: dpa/dpa)

Peter Wohlleben, 57, Förster, hat jetzt eine eigene Baumart. Koblenzer Botaniker hatten den bis zu 30 Meter hohen Mahagoni-Baum im Bergregenwald von Ruanda entdeckt, bislang wurde er irrtümlich mit einer ähnlichen Art verwechselt. Eberhard Fischer, Dorothee Killmann und Burkhard Leh von der Universität Koblenz-Landau und ihr belgischer Kollege Steven Janssens benannten den Urwaldriesen daraufhin nach Wohlleben, der sich mit seiner Waldakademie in der Eifel für die Erhaltung der Wälder einsetzt.

Detailansicht öffnen (Foto: Greg Allen/AP)

Shakira, 44, kolumbianische Sängerin, ist offenbar von Wildschweinen angegriffen worden. Sie sei mit ihrem Sohn Milan in Barcelona spazieren gewesen, sagte sie in einem Instagram-Video, das der katalanische Sender RAC1 veröffentlichte. "Sie haben mich im Park angegriffen und sind mit meiner Tasche mit dem Telefon abgehauen", sagt sie, während sie eine zerrissene und verdreckte schwarze Tasche in die Kamera hält. "Zum Schluss haben sie von der Tasche abgelassen", fügt sie hinzu. Zu ihrem Sohn sagt sie: "Milan, sag die Wahrheit, wie deine Mutter den Wildschweinen entgegengetreten ist." Verletzt wurden die beiden offenbar nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Steve Marcus/dpa)

Britney Spears, 39, US-Popstar, ist im Paradies. Im Urlaub feierte sie den Gerichtsentscheid über die Absetzung ihres Vaters als Vormund und teilte auf Instagram mehrere Fotos sowie ein Video, in dem sie mit ihrem Verlobten Sam Asghari, 27, zu sehen ist. Darin fährt das Paar mit einem Boot über türkisfarbenes Wasser. Auf einer weiteren Aufnahme liegt Spears nur mit einer Bikinihose bekleidet im flachen Wasser. "Ein wunderschöner Tag, an dem wir hier im Paradies feiern!", schrieb die Sängerin dazu. Wo sie Urlaub macht, berichtete Spears nicht. Außerdem teilte sie eine Fotoreihe, in der sie sich teils oben ohne am Strand, teils komplett nackt vor einer Badewanne zeigt. "Im Pazifik zu spielen hat noch niemandem geschadet", schrieb sie zu den Bildern. Britney-Fans freuten sich mit der Musikerin. "Absolut frei!", kommentierte eine Nutzerin. Ein anderer schrieb: "Britney, du siehst wunderschön aus."

Detailansicht öffnen (Foto: --/dpa)

Mako, 29, japanische Prinzessin, verzichtet auf ihre staatliche Mitgift. Am 26. Oktober will sie ihren in Japan schlecht gelittenen Freund Kei Komuro heiraten - und dadurch zur "Bürgerlichen" werden. Wegen der Stimmung gegen ihren Studienfreund, mit dem sie in die USA ziehen will, verzichtet sie auf das Geld, was noch nie eine Prinzessin in Japan gemacht hat. Außerdem wurde ihr nach dem Stress eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert.