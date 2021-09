Detailansicht öffnen (Foto: Michele Tantussi/Reuters)

Leni Klum, 17, Nachwuchs-Model, hat ihre ersten Gagen nachhaltig angelegt. Die größte Summe habe sie in ihren Wald investiert, sagte sie dem Magazin Bunte. "Für 50 000 Dollar habe ich Bäume gekauft. Hört sich irgendwie lustig an, aber das war mir sehr wichtig." Ihren ersten Modeljob hatte Leni Klum Ende 2020: Gemeinsam mit ihrer Mutter wurde sie für das Cover und eine Fotostrecke der deutschen Vogue fotografiert. Zuletzt lief sie auf der Berliner Modewoche mit.

Britney Spears, 39, US-Sängerin, hat nur zwei Tage nach Veröffentlichung ihrer Verlobung ihren Instagram-Account gelöscht. Auf Twitter schrieb sie am Dienstag: "Macht euch keine Sorgen Leute - ich mache nur eine kleine Pause von den sozialen Medien, um meine Verlobung zu feiern. Ich werde bald zurück sein." Ihren Twitter-Account löschte sie jedoch zunächst nicht. Vor wenigen Tagen hatte ihr Vater zugestimmt, als ihr jahrelanger Vormund zurückzutreten. Das Promi-Magazin Variety berichtete, in ihrer vorerst letzten Veröffentlichung auf Instagram habe Britney Spears geschrieben, sie habe 13 Jahre gewartet und zähle nun die Tage bis zu ihrer Freiheit. Danach habe sie den Account gelöscht.

Boris Johnson, 57, britischer Premierminister, battelt sich mit Nicki Minaj. Die US-Rapperin hatte in den sozialen Medien einen Impfmythos verbreitet. Sie erzählte ihren 22 Millionen Twitter-Followern, ihr Cousin lasse sich nicht impfen, weil ein Freund von ihm nach der Corona-Impfung angeblich impotent geworden sei. ("Seine Hoden schwollen an.") Johnsons Berater Professor Chris Whitty und der Regierungschef selbst wurden in einer Pressekonferenz darauf angesprochen und kritisierten die Rapperin für die Verbreitung der "unwahren" und "lächerlichen" Geschichte. Minaj lud daraufhin einen Audio-Clip via Twitter hoch. In einem falschen britischen Akzent macht sie sich darin über Boris Johnson lustig.

Alanis Morissette, 47, kanadische Sängerin, distanziert sich von ihrer eigenen filmischen Biographie. Die Aufführung der Dokumentation "Jagged" über Morissettes Leben und Karriere hat am Dienstagabend beim 46. Toronto International Film Festival (TIFF) Weltpremiere gefeiert. Morissette selbst hatte kurz vor der Aufführung des Films von Regisseurin Alison Klayman eine schriftlichen Erklärung dazu abgegeben: "Dies ist nicht die Geschichte, deren Erzählung ich zugestimmt habe", schrieb sie. Die Dokumentation geht auch auf die Anfänge ihrer Karriere als Teenager ein. In Interviews erzählt die Sängerin dabei von ihren Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen als Minderjährige.