Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es klingt wie eine banale Nachricht, und doch ist sie wichtig: Britney Spears ist am Wochenende mit dem Auto gefahren. Sie drehte nicht nur ein paar Runden, sondern fuhr stundenlang alleine durch Beverly Hills, rüber zu den Hollywood Hills, über den Mulholland Drive. Ein Ziel gab es offensichtlich nicht, am Nachmittag kam sie in ihrem Mercedes zurück zur Villa in Thousand Oaks. Die Nachricht ist deshalb bedeutsam, weil die Sängerin davor 13 Jahre lang nicht mehr hinter dem Steuer gesessen war. Sie hatte nicht gedurft. Es war, und in diesem Fall sollte man Klimabedenken kurz mal vergessen, die Spazierfahrt einer Frau, die es einfach nur tat, weil sie es endlich wieder konnte.