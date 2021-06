Britney Spears bei einem Auftritt in Frankfurt im Jahr 2004. Damals durfte sie noch selbst über ihr Leben bestimmen, seit 2008 steht sie unter Vormundschaft. Ihre Karriere liegt derzeit auf Eis.

Von David Steinitz

Die wütende Anklage von Britney Spears dauerte 24 Minuten. Per Telefonschalte trug sie der Richterin Brenda Penny in Los Angeles am Mittwoch ihre Sicht auf den Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater und ihrem Management vor.