Wer, oder vielleicht eher: Was ist Britney Spears? Man muss diese Frage genau so stellen, wenn man verstehen will, was in den vergangenen Wochen alles passiert ist und was die Unterhaltungsbranche mit einem Menschen anstellen kann. Es gibt beinahe täglich Meldungen, die mit diesem Namen zu tun haben, und sie gehen weit über das hinaus, was sonst unter dem Begriff Promi-Klatsch zu lesen ist. Es geht um das geistige Befinden und damit um, ja: Zurechnungsfähigkeit. Es geht darum, wer verantwortlich ist für diese 37 Jahre alte Frau, und es geht darum, wie viel davon die Öffentlichkeit zu interessieren hat.

