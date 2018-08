1. August 2018, 16:08 Uhr Britische Touristen in Spanien Dieser Junggesellenabschied war nicht lustig

Eine Gruppe britischer Touristen auf Junggesellenabschied ist offenbar für eine menschenverachtende Aktion im spanischen Touristenort Benidorm verantwortlich.

Die Männer sollen einen Obdachlosen dazu gebracht haben, sich den Namen des Bräutigams einzutätowieren.

Nun ermittelt die Polizei - und eine britische Geschäftsfrau sammelt Geld, damit der Entstellte sich die Tätowierung wieder entfernen lassen kann.

Junggesellenabschiede gelten schon per se als peinlich, was nun aber im Touristenort Benidorm in Spanien passiert sein soll, überschreitet nicht nur Geschmacksgrenzen. Nach übereinstimmenden Berichten britischer und spanischer Medien haben dort dort in der vergangenen Woche meherer Männer eine sogenannte Stag Night gefeiert. Bei der Gelegenheit sollen sei einem Obdachlosen 100 Euro geboten haben, wenn dieser sich den Namen des Bräutigams eintätowieren lassen würde.

"Jamie Blake, North Shields, NE28" sollte demzufolge auf der Stirn des 34-jährigen Mannes stehen. Tatsächlich soll er in Begleitung der Männer ein Tattoo-Studio in dem Ferienort aufgesucht haben. Doch die Tätowierung wurde wohl nicht vollständig gestochen, weil die Schmerzen an dieser empfindlichen Körperstelle zu extrem waren. Im Guardian heißt es, dass das Tattoo-Studio selbst ein mittlerweile nicht mehr abrufbares Foto von der Aktion auf Facebook gepostet habe. Ohnehin wirft der Fall Fragen nach der Verantwortung des Tätowierers auf, der solch einen Auftrag ausführt.

In Benidorm hat der Fall eine Debatte um das Verhalten britischer Touristen ausgelöst. Spiweso ist der Ort, der bisher vor allem für billigen Massentourismus stand, ähnlich wie El Arenal auf Mallorca seit Jahren bestrebt, sein Image zu verbessern und eine andere Kundschaft anzuziehen.

Zu Fuß aus Polen bis nach Benidorm

Karen Maling Cowles, die Präsidentin einer Gruppe von britischen Hoteliers, die in Benidorm tätig sind, hat sich zu Wort gemeldet: "Unser Verband, genauso wie viele Touristen, ist angewiedert von diesem Verhalten. Es ist schrecklich, die Situation eines Mannes in dieser Art auszunutzen und ihm ein wenig Geld hinzuwerfen, damit man sich lustig über ihn machen kann".

Cowles soll den Mann aufgespürt und auch selbst mit ihm gesprochen haben. Für eine Anfrage von SZ.de war sie bisher nicht zu erreichen. Der Mann soll erzählt haben, er sei Alkoholiker, habe nach einem heftigen Streit mit seiner Freundin seine Heimat verlassen und sei zu Fuß aus Polen nach Benidorm gekommen. Von den 100 Euro, die ihm die Männer gegeben hatten, sei ihm auch noch ein Teil gestohlen worden, als er am Strand überfallen worden sei.

Ob die britischen Touristen für ihr Verhalten belangt werden, ist unklar. Wie die spanische Zeitung El Pais berichtet, ermittelt die Polizei von Benidorm in dem Fall.

Geschäftsfrau Cowles indes sammelt nun Geld, damit sich der Mann das Tattoo wieder entfernen lassen kann. Auf ihrer Facebook-Seite hat sie einen Aufruf gestartet. Mehr als 2000 Euro wurden bereits gesammelt.