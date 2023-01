Brigitte Macron, 69, französische Präsidentengattin, spielt Reisswolf. Jeden Abend schreibe sie ein paar Sätze in ihr Tagebuch, sagte sie in einem Interview der Zeitung Le Parisien. "Aber ich beeile mich, es zu zerreißen, weil da Infos drin stehen." Sie habe Angst, dass jemand es lese. Ob ihr Mann, Staatschef Emmanuel Macron, lese, was sie ihrem Tagebuch anvertraue, fragte ein Leser. "Niemals", sagte die Première dame lachend. "Ich will bloß nicht, dass es jemand findet. Ich zerstöre nicht alles, aber viel. Es ist wie ein Puzzle verteilt, damit man es nicht findet."

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Matthey/dpa)

Max Kruse, 34, Fußballprofi, wurde gleichzeitig gefilmt und geblitzt. Ein Video, das seine Frau Dilara Kruse in einer Story auf Instagram hochlud, zeigt sie im Auto sitzend, als sie sich plötzlich unterbricht und sagt: "Wurdest du schon wieder geblitzt?" Vom Fahrersitz hört man eine verärgerte Stimme, die offenbar ihrem Mann Max gehört: "Jaaa, mit fünf km/h, Mann." Daraufhin Dilara Kruse: "Oh mein Gott, naja."

Detailansicht öffnen (Foto: Susan Walsh/AP)

Jill Biden, 71, US-First Lady, wurde Krebsgewebe entfernt. Biden hat sich einer ambulanten Haut-Operation unterzogen, die gut verlaufen sei, an den betroffenen Stellen sei das gesamte Krebsgewebe "erfolgreich" entfernt worden, teilte der Mediziner des Weißen Hauses, Kevin O'Connor, mit. Biden habe wie erwartet einige Schwellungen und Blutergüsse im Gesicht, fühle sich aber gut, sie wollte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Bei einer routinemäßigen Untersuchung zur Hautkrebsvorsorge war bei der First Lady nach Angaben ihrer Sprecherin "eine kleine Läsion oberhalb des rechten Auges" festgestellt worden.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Simon/Frank Hoermann/Imago/Sven Simon)

Jörg Hartmann, 53, Schauspieler, hat nicht nur als "Tatort"-Kommissar Marotten. "Ein geheimes Ritual von mir ist das Segnen des Flugzeugs, bevor ich einsteige", sagte er der Zeitschrift Gala. Hartmann spielt seit 2012 den Chefermittler im Dortmunder Team der ARD-Krimireihe.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Peter Meisen, 100, ist vermutlich der älteste Blogger Deutschlands. Mit Mitte 90 bekam der Rentner aus dem Eifelort Rott ein Tablet geschenkt, eignete sich die Technik an und begann, für seine Söhne, Enkel und Urenkelinnen sein Leben aufzuschreiben. Die Familie fand die Erzählungen so interessant, dass das öffentliche Blog "Opa Peter erzähl doch mal..." daraus entstand, das inzwischen rund 75 000 Mal aufgerufen worden ist. Dort berichtet Meisen oft von seinen Erlebnissen in der Nazizeit und im Krieg, den er als Wehrmachtssoldat miterlebte. "Ich freue mich, dass ich etwas machen kann, was den Leuten Spaß macht. Das ist mein Lebensinhalt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.