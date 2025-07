Prozess wegen Hasskommentaren Brigitte Macron wehrt sich gegen Verschwörungserzählungen 10. Juli 2025, 14:28 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

Brigitte Macron, die Ehefrau des französischen Präsidenten, hat die Männer vor Gericht gebracht, die über sie Verschwörungserzählungen verbreiteten. (Foto: LUDOVIC MARIN/via REUTERS)

Vier Männer stehen in Paris für ihre Hasskommentare gegen die Gattin des französischen Präsidenten vor Gericht. Sie hatten jahrelang behauptet, Brigitte Macron sei ein Mann. Was nur treibt solche Hater an?

Von Oliver Meiler, Paris

