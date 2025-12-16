Eine Woche nach ihrer verbalen Entgleisung versucht Brigitte Macron , die ausgelöste Aufregung etwas zu dimmen. Die Frau des französischen Staatspräsidenten hatte Feministinnen, die eine Show des Comedians Ary Abittan mit einer Protestaktion gestört hatten, als „sales connes“ beschimpft, was sich zum Beispiel mit „verdammte Idiotinnen“ oder „dumme Kühe“ übersetzen ließe. Die Szene im kleinen Kreis mit dem Schauspieler hinter den Kulissen eines Pariser Theaters wurde heimlich gefilmt und gelangte an die Öffentlichkeit.

In einem Interview mit dem Onlinemedium Brut sagte Brigitte Macron nun, sie verstehe die Empörung „völlig“: „Das war ja auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht.“ Sie sei nicht als Frau des Präsidenten in dem Theater gewesen, sondern als Brigitte, privat, in Gesellschaft mit einer ihrer Töchter und zwei Freunden. „Wenn ich privat bin, kann ich mich tatsächlich auf eine Weise gehen lassen, die absolut unangemessen ist“, sagte sie.

Sollte sie mit ihren Worten aber auch Frauen verletzt haben, die Opfer von sexueller Gewalt geworden seien, dann tue ihr das leid. Denn ihnen gelte ihr ganzes Engagement, das habe sie oft genug bewiesen in der Vergangenheit. „Das habe ich immer getan, ziemlich diskret, weil ich nicht darüber spreche, was ich tue.“

Der Interviewer von Brut hakte nach und fragte, wie sich solche Worte vereinen ließen mit dem Versprechen des Präsidenten, der seine Amtszeit unter das Zeichen des Kampfes gegen die Gewalt an Frauen gestellt habe. Dabei bleibe es ja, sagte Brigitte Macron, die Statistiken seien schließlich so schlimm wie noch nie. Sie schickte dann aber nach: „Ich kann es auch nicht ertragen, wenn eine Show unterbrochen wird. Jemand steht auf der Bühne und versucht, alles zu geben, was nur geht. Wie soll er danach weitermachen? Und was bedeutet diese Zensur, die man gegenüber Künstlern ausübt? Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wir sind keine Richter.“ Sie habe dem Comedian nur Mut machen wollen, er sollte sich nicht allein fühlen.

Die vier Feministinnen, die sie mit der Beleidigung „sales connes“ meinte, hatten bei der Vorstellung tags zuvor im Saal „Abittan violeur“ („Abittan Vergewaltiger“) skandiert, sie trugen dazu Masken. Gegen Ary Abittan, 51, war vier Jahre lang wegen des Verdachts auf Vergewaltigung ermittelt worden, bis die Justiz das Verfahren wegen mangelnder Beweise im vergangenen Januar einstellte. Die Proteste gegen seine Auftritte gingen trotzdem weiter.