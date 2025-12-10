Spricht so eine Première Dame de France? Bevor dann gleich nach einer passenden Übersetzung für „sale conne“ gesucht werden soll, ein derbes Beispiel aus der französischen Umgangssprache, hier zunächst der Rahmen des Anlasses dafür, wie er den Franzosen in einem heimlichen Videomitschnitt zugetragen wurde.
FrankreichDie Première Dame und ihr verbaler Ausrutscher
Brigitte Macron hat sich sehr abfällig über eine Gruppe von Frauenrechtlerinnen geäußert. Die Empörung ist groß. Für das Image des französischen Präsidentenpaares ist die Debatte verheerend.
Von Oliver Meiler, Paris
Frankreich:Brigitte Macron, ein Mann? Präsidentenpaar verklagt Influencerin wegen Verleumdung
Die US-Influencerin Candace Owens ist die Hauptquelle einer großen Verschwörungsnummer rund um das französische Präsidentenpaar. Nun zitieren die Macrons sie in Delaware vor Gericht und sind bereit, selbst auszusagen, doch das birgt Risiken.
