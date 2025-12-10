Zum Hauptinhalt springen

FrankreichDie Première Dame und ihr verbaler Ausrutscher

Lesezeit: 2 Min.

Brigitte Macron hat mit ihrer abfälligen Bemerkung über Frauenrechtlerinnen für viel Empörung in Frankreich gesorgt.
Brigitte Macron hat mit ihrer abfälligen Bemerkung über Frauenrechtlerinnen für viel Empörung in Frankreich gesorgt. (Foto: LUDOVIC MARIN/AFP)

Brigitte Macron hat sich sehr abfällig über eine Gruppe von Frauenrechtlerinnen geäußert. Die Empörung ist groß. Für das Image des französischen Präsidentenpaares ist die Debatte verheerend.

Von Oliver Meiler, Paris

Spricht so eine Première Dame de France? Bevor dann gleich nach einer passenden Übersetzung für „sale conne“ gesucht werden soll, ein derbes Beispiel aus der französischen Umgangssprache, hier zunächst der Rahmen des Anlasses dafür, wie er den Franzosen in einem heimlichen Videomitschnitt zugetragen wurde.

