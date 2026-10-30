Heute schon was Positives erlebt? Wer sein Glück nicht für sich behalten möchte, der kann es aufschreiben und bei Sabine Koitka in den Briefkasten werfen. Die 72-Jährige betreibt in Basel einen Laden für Künstlerbedarf und antiquarische Bücher, und zwar in einem Altstadthaus mit dem schönen Namen „Zum Österreich“.

SZ: Hallo Frau Koitka, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Glücksmomente zu sammeln?

Sabine Koitka: Ich bin Mitglied im „Verein zur Verzögerung der Zeit“ und habe dort den Schweizer Soziologen und Glücksforscher Mark Riklin kennengelernt. Er gründete 2003 in St. Gallen die erste Meldestelle für Glücksmomente. Jahre später erinnerte ich mich daran, weil mich die täglichen Nachrichten immer stärker belasteten – Überschwemmungen, Bergstürze, Kriege, Amokläufe, Korruption, narzisstische Präsidenten, es ist ja kaum auszuhalten. Ich wollte einen Gegenpol schaffen und Menschen dazu anregen, positive Momente bewusster wahrzunehmen.

„Meldestelle“ klingt aber sehr amtlich.

Der amtliche Klang ist gewollt, obwohl es eine private, künstlerische Aktion ist. Zu Ämtern geht man ja meist mit Reklamationen oder Problemen. Hier kann man etwas Positives melden – also das halb leere gegen das halb volle Glas tauschen.

Wie reicht man einen Glücksmoment ein?

Man wirft einen Zettel oder Brief in den Briefkasten oder schickt ihn per Post. Einsendungen kommen mittlerweile sogar aus anderen Ländern. E-Mails möchten wir bewusst nicht. Wer etwas von Hand aufschreibt und einen Brief auf den Weg bringt, setzt sich anders mit dem Erlebnis auseinander.

Glück kann viele Gesichter haben. Ein erwachsener Mensch schrieb, er habe den Krebs besiegt. Und ein Kind zählte als Glücklichmacher auf: McDonald's, Pizza, Eis, Nutella. Foto: privat

Wer schreibt Ihnen – und wovon erzählen die Menschen?

Da gibt es eine ganz große Bandbreite: Kinder schreiben ebenso wie ältere Menschen, anonym oder mit Namen. Manchmal sind es drei Sätze, manchmal zehn handgeschriebene Seiten. Oft geht es um kleine Dinge – Ausschlafen an einem freien Tag, den Duft von Weihnachtsgebäck, einen freien Sitzplatz in der vollen Tram oder einen Waldspaziergang. Andere berichten von großen Wendepunkten in ihrem Leben: der Geburt eines Kindes, einem erfüllten Lebenstraum, der Rettung nach einem Bergunfall oder dem Gefühl, im Asylland Schweiz willkommen zu sein.

Wie viel Glück haben Sie gesammelt? Und was geschieht mit den Einsendungen?

Inzwischen liegen so 100 Zettel und Briefe in einer großen Schachtel. Normalerweise beantworte ich sie nicht. Zweimal habe ich bei besonders berührenden Briefen eine Ausnahme gemacht und mein Mitgefühl ausgedrückt. Jeder Glücksmoment zählt gleich viel, der Zettel mit drei Wörtern ebenso wie ein langer Brief. Vielleicht entsteht irgendwann ein Buch oder eine Ausstellung, aber ohne Zeitdruck.

Man hätte sich die Glücksschachtel irgendwie fröhlicher vorgestellt, aber ein normaler Karton tut's auch. Foto: privat

Hat sich jemand von den Einsendern einmal zu erkennen gegeben? Ist jemand in den Laden gekommen und wollte es lieber erzählen statt schreiben?

Ja. Manche kommen in den Laden, erzählen mir ihren Moment persönlich und geben mir dann trotzdem einen Zettel oder Brief. Dieses Vertrauen ist beeindruckend. Man merkt, wie gut es ihnen tut, das Erlebnis zu teilen.

Was haben Sie durch die Meldestelle über Glück gelernt?

Vor allem das Bewusstsein, dass es im Alltag viele gute Erlebnisse gibt, die man leicht übersieht. Ich nehme heute kleine Momente wahr, an denen ich früher vorbeigegangen wäre und spreche Positives auch aus. Neulich war ein Zugbegleiter besonders freundlich, und ich habe es ihm gesagt. Wir halten das Gute oft für zu selbstverständlich. Wenn wir das nicht tun und stattdessen danach suchen, verändert sich das Lebensgefühl.

Können kleine Glücksmomente wirklich ein Gegengewicht zu den Krisen der Welt sein?

Die Weltlage kann ich natürlich nicht allein verändern. Aber in meinem eigenen Umfeld kann ich wahrnehmen und benennen, was gut ist. Dabei geht es nicht um eine rosarote Brille. Aber wir können Menschen dazu motivieren, die glücklichen Momente ihres Alltags zu bemerken und ihnen mehr Gewicht zu geben. Das hilft schon sehr viel.

Was würden Sie heute selbst auf Ihren eigenen Glückszettel schreiben?

Dass mir im Atelier ein Bild so gut gelungen ist, dass ich beschlossen habe: Daran male ich nicht mehr weiter. Es ist fertig.

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