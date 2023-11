Für den einstigen Jugend-Intensivtäter Brian K. setzte sich sogar die UN ein. Nach sieben Jahren Gefängnis, davon dreieinhalb Jahre in strikter Einzelhaft, darf er sich von Freitag an in Freiheit bewähren. Und er hat auch schon einen Traum.

Von Liliane Minor, Dielsdorf

Gerne hätte man vor Gericht seine Version gehört. Brian K., 28, einstiger Jugend-Intensivtäter, inzwischen der wohl bekannteste Häftling der Schweiz und in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung in der Justizgeschichte. Vordergründig ging es in diesem Verfahren um einen renitenten Gefangenen, der seine Aufseher immer wieder bedrohte, beschimpfte, angriff. Aber es ging eben auch um die Frage, wie die Justiz mit einem Menschen umgehen darf, der sich nicht an die Regeln hält. Wie hart sie einen wie Brian K. anfassen darf.