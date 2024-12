Am Mittwoch wurde Brian Thompson, Chef des Versicherers United Healthcare, in New York erschossen. Nun ist ein Verdächtiger in Haft: ein hochgebildeter 26-Jähriger – mit dem erstaunlich viele Amerikaner sympathisieren.

Von Boris Herrmann, New York

Die größte Fahndung in der jüngeren Geschichte von New York endet also bei McDonald’s. Und zwar in der Filiale von Altoona, einer Stadt mit etwa 44 000 Einwohnern in Pennsylvania. Wenn Altoona zuvor überhaupt jemals Schlagzeilen gemacht hatte, dann wegen „Leap the Dips“, so heißt die älteste noch operierende Achterbahn der Welt, Baujahr 1902. In einem Schnellimbissrestaurant des Heimatortes von „Leap the Dips“ wurde nun der mutmaßliche Hilton-Hotel-Mörder von New York angetroffen, ein McDonald’s-Mitarbeiter hatte ihn erkannt.