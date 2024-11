Von Ann-Marlen Hoolt

Wenn Politiker Spiele spielen, dann ist das normalerweise kein gutes Zeichen, schon gar nicht in einer politisch so entscheidenden Woche wie dieser. Die Zukunft der Koalition ist ungewiss, in den USA wird Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt – und eine Gruppe Abgeordneter, Referenten und Sekretäre trifft sich zum gemeinsamen Spieleabend. An insgesamt 16 Tischen standen dafür am Dienstagabend diverse Gesellschaftsspiele in einem Parlamentssaal bereit, schön drapiert auf hellen Tischdecken.