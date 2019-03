29. März 2019, 18:56 Uhr Bretagne Garfield-Rätsel gelöst

Jahrzehntelang wurden Festnetztelefone in Form der Comic-Katze an die Küste gespült. Nun weiß man, warum.

Jahrzehntelang sind an den Stränden der Bretagne Festnetztelefone in Form der Comic-Katze Garfield angespült worden - nun scheint das Rätsel gelöst zu sein. In einer Grotte nahe der äußersten Westspitze Frankreichs haben Umweltschützer nun die Überreste eines Containers mit der skurrilen Ladung entdeckt. Jahrelang hatte das Team versucht, herauszufinden, woher die Garfield-Telefone stammen. Unklar ist hingegen noch, welches Schiff wann genau den Garfield-Container verloren hat. Allein im Jahr 2018 waren mehr als 200 der Telefone angeschwemmt worden.