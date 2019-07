12. Juli 2019, 19:54 Uhr Brenner Freiheitskampf

In Ellbögen, Tirol, haben sie schon immer von Durchreisenden gelebt. Dann wurden es so viele, dass nichts mehr ging. Seit drei Wochen ist die Straße gesperrt, das Dorf kann wieder atmen. Und jetzt?

Von Josef Wirnshofer

An den Pfingstsamstag erinnern sie sich in Ellbögen genau. Der Feuerwehrkommandant, weil er gehofft hat, dass nichts passiert. Die Krämerin, weil sie versucht hat, irgendwie Ordnung in das Chaos vor ihrem Laden zu bringen. Der Wirt, weil er den ganzen Tag im Gasthaus gearbeitet hat, so viel war los. Und der Bürgermeister, weil er wusste: So geht's nicht mehr weiter.

Walter Hofer ist 63 Jahre alt, groß gewachsen, die Hände wie Schaufeln und die Haut gebräunt, wie sie es bei ...