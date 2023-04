Interview von Marcel Laskus

Dutzende Personen, unter ihnen fünf Jäger, sind in diesen Stunden auf der Suche nach Braunbärin JJ4, genannt Gaia. Anfang der Woche hatten DNA-Analysen ihr Todesurteil besiegelt. Sie ergaben, dass die Bärin vor knapp zwei Wochen den 26-jährigen italienische Jogger Andrea Papi in Val di Sole im Trentino angegriffen und getötet haben muss. Schnellstmöglich soll Gaia deshalb erschossen werden, um keine Gefahr mehr darzustellen. Kein Verständis dafür hat Cristina Lapis. Seit 1997 betreibt die 68-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann das Bärenreservat Zărnești in Rumänien, in dem 118 Braunbären leben, die auf menschliche Hilfe angewiesen sind. Sie hat einen Vorschlag, wie man die Bärin retten kann.