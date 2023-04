Interview von Marcel Laskus

Erst sollte sie erschossen werden, am Freitagvormittag dann entschied laut der italienischen Tageszeitung La Stampa ein Gericht: Die Jagd auf Braunbärin Gaia wird ausgesetzt. Anfang der Woche ergaben DNA-Analysen, dass die Bärin vor knapp zwei Wochen den 26-jährigen italienische Jogger Andrea Papi in Val di Sole im Trentino angegriffen und getötet haben muss. Die Behörden gaben sie daraufhin zum Abschuss frei. Was mit Gaia nun nach dem Gerichtsbeschluss passieren soll, ist ungewiss. Für eine Rettung der Bärin plädiert Cristina Lapis. Seit 1997 betreibt die 68-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann das Bärenreservat Zărnești in Rumänien, in dem 118 Braunbären leben, die auf menschliche Hilfe angewiesen sind. Sie hat einen Vorschlag, wie man mit der Bärin umgehen kann.