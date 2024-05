Von Christoph Gurk

Wenn der ganze Albtraum mal vorbei ist, wenn der Regen aufgehört hat und das Wasser gewichen ist, gut möglich, dass die orange-blaue Einsatzweste von Eduardo Leite dann einmal in einem Museum landet. Leite ist seit 2019 Gouverneur von Rio Grande do Sul, einem Bundesstaat ganz im Süden von Brasilien, fast dreimal so groß wie Ungarn - und derzeit in großen Teilen bedeckt von Wasser.