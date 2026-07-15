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Sklaverei„Unsere schwarze Mutter“

Lesezeit: 5 Min.

Bis heute werden in Brasilien immer wieder Fälle ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse aufgedeckt (Symbolbild)
Bis heute werden in Brasilien immer wieder Fälle ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse aufgedeckt (Symbolbild) MCT/Tribune News Service via Getty I

Seit sie sieben Jahre alt war, musste eine Frau bei einer Familie in Brasilien als Haushaltshilfe arbeiten. Ohne Bezahlung, wie eine Sklavin. Wie lernt man nach so langer Zeit, eigenständig zu leben?

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

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Das Foto ist gerade einmal 13 Jahre alt, aber es wirkt, als stamme es aus einer anderen Epoche: Eine Frau hält ein Baby auf dem Arm, neben ihr stehen zwei ältere Mädchen. Die Kinder sind weiß, die Frau ist schwarz, den Vordergrund schmückt eine grüne Topfpflanze. Man kann die Gesichter zwar nicht erkennen, sie sind verpixelt, aber die Szene wirkt fröhlich. Vertraut schmiegen sich die Kinder an die Frau. In einem Kommentar zu dem Bild auf dem mittlerweile privat gestellten Facebook-Konto ist zu lesen: „Unsere schwarze Mutter“. Ein Begriff aus der Zeit der Sklaverei in Brasilien, in der schwarze Frauen gezwungen wurden, die Babys ihrer Besitzer zu stillen, während für die eigenen Kinder nicht mehr viel Muttermilch übrig blieb.

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