Das Foto ist gerade einmal 13 Jahre alt, aber es wirkt, als stamme es aus einer anderen Epoche: Eine Frau hält ein Baby auf dem Arm, neben ihr stehen zwei ältere Mädchen. Die Kinder sind weiß, die Frau ist schwarz, den Vordergrund schmückt eine grüne Topfpflanze. Man kann die Gesichter zwar nicht erkennen, sie sind verpixelt, aber die Szene wirkt fröhlich. Vertraut schmiegen sich die Kinder an die Frau. In einem Kommentar zu dem Bild auf dem mittlerweile privat gestellten Facebook-Konto ist zu lesen: „Unsere schwarze Mutter“. Ein Begriff aus der Zeit der Sklaverei in Brasilien, in der schwarze Frauen gezwungen wurden, die Babys ihrer Besitzer zu stillen, während für die eigenen Kinder nicht mehr viel Muttermilch übrig blieb.