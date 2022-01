Inmitten einer neuen Corona-Welle hat die brasilianische Metropole Rio de Janeiro wieder die weltberühmten Karnevalsumzüge verschoben. Sie sollen nun am Feiertag Tiradentes am 21. April stattfinden. Den Straßenkarneval in Rio hatte Bürgermeister Paes Anfang des Monats bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Die Pläne dagegen für die legendären Umzüge im Sambodrom, einer Tribünenstraße, blieben weiter bestehen. Dort seien Kontrollen zum Infektionsschutz einfacher umzusetzen, sagte Paes. Gesundheitsexperten ließen in brasilianischen Medien jedoch durchblicken, dass sie von dem Spektakel im Sambodrom abraten würden. Eine Corona-bedingte Absage würde nach dem Ausfall 2021 erneut hohe Verluste bedeuten. Sambaschulen haben sich trotz der Pandemie seit Monaten auf die möglichen Umzüge vorbereitet.