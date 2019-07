30. Juli 2019, 11:21 Uhr Brasilien Revolte im Gefängnis

Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden sind im Norden Brasiliens mindestens 52 Gefangene getötet worden.

Bei einer Revolte in einem brasilianischen Gefängnis sind mindestens 52 Häftlinge von Mitgefangenen getötet worden. Die Gefängnisbehörde des Staates Pará im Norden Brasiliens teilte am Montag mit, 16 Opfer in der Justizvollzugsanstalt Altamira seien enthauptet, andere seien erstickt worden. Revoltierende Häftlinge hätten Teile des Gefängnisses in Brand gesteckt, um Sicherheitskräfte am Eintritt zu hindern. Auslöser sei vermutlich ein Streit zwischen Verbrecherbanden gewesen. Vom Gefängnispersonal sei niemand verletzt worden. In dem südamerikanischen Land sitzen 750 000 Menschen hinter Gittern, die dritthöchste Zahl nach den USA und China.