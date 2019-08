5. August 2019, 13:55 Uhr Brasilien Der Häftling mit der Gummimaske

Verkleidet als seine Tochter wollte der Drogenhändler Clauvino da Silva aus einem Gefängnis in Rio de Janeiro fliehen. Doch dann lief etwas schief.

Von Oliver Klasen

Man weiß nicht, ob Clauvino da Silva im Gefängnis Gericinó in Rio de Janeiro die Möglichkeit hatte, Klatschmagazine zu lesen. Gäbe es die, dann hätte er zur Vorbereitung auf seinen Fluchtversuch studieren können, was wichtig ist, wenn man sich maskiert, verkleidet und als jemand anderes ausgibt: nicht nur Outfit und Haare, auch ein souveränes Auftreten.

So, wie es Damian Hurley vergangene Woche vorgeführt hat. Der 17-Jährige Sohn von Schauspielerin Liz Hurley wählte erstens ein Outfit, das dem legendären Versace-Kleid mit den Sicherheitsnadeln ähnlich sah, das seine Mutter einst zur Premiere von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" trug. Er ließ sich zweitens eine Föhn-Frisur verpassen, auf die Liz Hurley neidisch sein könnte und er trug, drittens, beides mit absoluter Selbstverständlichkeit über den Laufsteg, bei seiner ersten Model-Show.

Die Behörden veröffentlichten Fotos von T-Shirt und Maske des Häftlings. (Foto: AP)

Clauvino da Silva hatte sich auch um ein gutes Outfit gekümmert. Er hatte sich Gummimaske und Perücke besorgt, einen BH angelegt, die Beine in eine Skinny-Jeans gepresst und dann noch dieses T-Shirt übergezogen, quietschrosa und mit einem Cartoon-Motiv aus angebissenen Donuts drauf, das nur ganz leicht spannte über dem Bauch. Da Silva, 42, verurteilt zu mehr als 70 Jahren Gefängnis wegen bandenmäßigen Drogenhandels, glaubte so als seine 19-jährige Tochter durchzugehen, die ihn zuvor im Gefängnis besucht hatte. Einfach durch den Eingang rausmarschieren, so die Idee. Dreist und abgebrüht, so wie da Silva schließlich auch als Boss des Roten Kommandos agierte, einer der mächtigsten Drogenbanden, die einst große Teile des Geschäfts in Rio de Janeiro kontrollierte.

Doch obwohl da Silva 2013 mit Dutzenden anderen Gefangenen schon mal ein Ausbruch gelungen war, spielte er seine Rolle offenbar schlecht. Wie brasilianische Medien berichten, sei er nervös geworden und habe sich verdächtig verhalten. Die Gefängnisbeamten hätten ihn daraufhin gestoppt, bevor er den Ausgang erreichen konnte. In einem Video, das die Behörden veröffentlicht haben, sieht man, wie da Silva nach und nach alle Verkleidungsutensilien abstreift und dann ziemlich betröppelt aus der Wäsche guckt.

Er, seine Tochter und sieben weitere Personen, so heißt es, würden nun von der Polizei verhört. Ermittelt werde auch gegen eine schwangere Frau. Sie soll die Gummimaske in die Haftanstalt geschmuggelt haben, weil Schwangere bei Gefängnisbesuchen für Gewöhnlich nicht durchsucht werden. Der Guardian schreibt außerdem, das da Silva mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen muss - und nun in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt wird.