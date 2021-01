Ärzte und Krankenschwestern tanzen in Videos zu "Bum Bum Tam Tam": Warum ein Baile-Funk-Song in Brasilien zur Impfhymne geworden ist.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Das Problem mit Helden ist ja: Fliegen sie zu fernen Planeten, werden sie gefeiert. Kaum aber verwandelt sich ihre außergewöhnliche Leistung in Routine oder gar einen Berufsalltag, ebbt die Verehrung ab. Große Paraden für Astronauten gibt es schon lange keine mehr, nicht einmal Applaus für Linienflug-Piloten nach einer sanften Landung. Und selbst der Beifall, den die Menschen in vielen Ländern weltweit zu Beginn der Covid-Pandemie abends für Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte spendeten, ist meist abgeebbt - dabei wäre er momentan wohl nötiger denn je.

Nun wird zumindest einigen der Wissenschaftler gehuldigt, die eine der im Kampf gegen das Virus so wichtigen Impfungen mitentwickelt haben. In Rekordzeit und noch dazu in Brasilien, einem Land, das wie kaum ein anderes getroffen wurde. Schuld daran ist auch der Präsident: Jair Bolsonaro hat die Gefahr durch Covid-19 stets kleingeredet, ein Grippchen, mehr nicht. Fast neun Millionen Menschen haben sich schon infiziert, mehr als 200 000 sind gestorben, und je verzweifelter die Zeiten sind, desto größer der Wunsch nach Helden.

Und so feiern die Menschen in Brasilien gerade die Mitarbeiter des Instituto Butantan, eines der renommiertesten biomedizinischen Forschungszentren auf der ganzen Südhalbkugel. Gegründet vor mehr als 100 Jahren nach dem Ausbruch der Beulenpest in São Paulo, produziert das Butantan heute Impfstoffe gegen Tuberkulose, Cholera, Tetanus. Dazu seit neuestem auch ein Serum gegen Covid-19, entwickelt mit dem chinesischen Unternehmen Sinovac.

Als das Butantan Anfang Januar bekannt gab, dass sein Impfstoff Wirkung zeige, war das für viele Brasilianer ein Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten. Menschen posteten tanzende Püppchen, klatschende Katzen, meist unterlegt mit einem Song, den man bisher nur aus überfüllten Diskotheken oder von wummernden Lautsprechern an der Strandbar kannte: "Bum Bum Tam Tam", geschrieben und gesungen von MC Fioti, einem Baile-Funk Künstler aus São Paulo.

2016 hatte er seinen Song auf den Markt gebracht, er beruht auf der Grundmelodie einer Flötenmusik, geschrieben von keinem Geringeren als Johann Sebastian Bach. MC Fioti hat das Stück zerhackt und mit einem Beat versehen. Dazu ein Text, in dem es zwar auch um Blasinstrumente geht, vor allem aber um den Bumbum, den Hintern, den man doch bitteschön bewegen soll. Die Message kam an, nicht nur in Brasilien, sondern weltweit. Mehr als eineinhalb Milliarden Mal wurde das offizielle Youtube-Video geklickt, und MC Fioti schaffte es nicht nur, seiner prekären Existenz in der tristen Peripherie von São Paulo zu entfliehen, sondern auch, auf Shows in Dubai, Spanien und Deutschland aufzutreten.

"Bum Bum Tam Tam" klingt im brasilianischen Portugiesisch fast wie "Butantan"

Dass nun, fast fünf Jahre später, der Song abermals aus der Versenkung aufgetaucht ist und dazu noch zu einer Art Impfhymne wird, hängt damit zusammen, dass "Bum Bum Tam Tam" im brasilianischen Portugiesisch fast wie "Butantan" klingt, also eben wie jenes Institut, mit dessen Serum bald überall in Brasilien geimpft werden soll.

Ärzte und Krankenschwestern stellen Videos von sich ins Netz, in denen sie zu "Bum Bum Tam Tam" tanzen. Und auch MC Fioti hat eine neue Version seines Songs aufgenommen, mit einem Video gedreht in den Gängen des Butantan und seinen Mitarbeitern als hüftschwingenden Statisten. Sogar den Text hat MC Fioti angepasst, als Hymne auf das Forschungszentrum und sein Serum. "Es wird viele Leute gesund machen und viele Leben retten", singt MC Fioti.

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass möglichst viele Menschen mitmachen, nicht leicht in einem Land, in dem die eigene Regierung die Impfkampagne schlechtredet. Umso wichtiger könnte ein Baile-Funk-Song sein, der die Menschen statt zum Tanzen zum Impfen aufruft. Beweg deinen Hintern. Bum Bum Tam Tam!