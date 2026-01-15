Philipp Bosshard, 39, weiß, was für ein langer und schmerzhafter Weg den 116 Menschen noch bevorsteht, die bei der Feuerkatastrophe in Crans-Montana verletzt wurden. Nach einem Brandunfall bei der Arbeit im Jahr 2014 lag er zwei Monate im künstlichen Koma, ein Jahr verbrachte er im Universitätsspital Zürich auf der Intensivstation, es folgten weitere zwölf Monate in einer Rehaklinik. Heute berät er selbst Brandverletzte und sagt, er möchte nicht als Opfer bezeichnet werden: „Ein erfülltes Leben ins möglich.“