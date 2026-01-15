Philipp Bosshard, 39, weiß, was für ein langer und schmerzhafter Weg den 116 Menschen noch bevorsteht, die bei der Feuerkatastrophe in Crans-Montana verletzt wurden. Nach einem Brandunfall bei der Arbeit im Jahr 2014 lag er zwei Monate im künstlichen Koma, ein Jahr verbrachte er im Universitätsspital Zürich auf der Intensivstation, es folgten weitere zwölf Monate in einer Rehaklinik. Heute berät er selbst Brandverletzte und sagt, er möchte nicht als Opfer bezeichnet werden: „Ein erfülltes Leben ins möglich.“
Überleben nach einer Brandverletzung„Sobald ich mich draußen bewegte, spürte ich die Blicke“
Lesezeit: 8 Min.
Der Schweizer Philipp Bosshard hat bei einem Brandunfall vor elf Jahren ähnliche Verletzungen erlitten wie die Barbesucher in Crans-Montana: Er verlor 88 Prozent seiner Haut und vorübergehend seinen Mut. Wie hat er es geschafft, weiterzuleben?
Interview von Nadine Regel
Brandkatastrophe in der Schweiz:Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Treppe
34 der 40 Toten der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurden offenbar an der Treppe der Kellerbar gefunden. Der Betreiber hatte sie selbst umgebaut. Wurde sie zur Falle? Eine Rekonstruktion.
Lesen Sie mehr zum Thema