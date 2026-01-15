Zum Hauptinhalt springen

Überleben nach einer Brandverletzung„Sobald ich mich draußen bewegte, spürte ich die Blicke“

Als Philipp Bosshard zwei Monate nach seinem Unfall aus dem künstlichen Koma aufwachte, schwor er sich: Wenn ich das überlebe, dann soll es einen Sinn haben.
Der Schweizer Philipp Bosshard hat bei einem Brandunfall vor elf Jahren ähnliche Verletzungen erlitten wie die Barbesucher in Crans-Montana: Er verlor 88 Prozent seiner Haut und vorübergehend seinen Mut. Wie hat er es geschafft, weiterzuleben?

Interview von Nadine Regel

Philipp Bosshard, 39, weiß, was für ein langer und schmerzhafter Weg den 116 Menschen noch bevorsteht, die bei der Feuerkatastrophe in Crans-Montana verletzt wurden. Nach einem Brandunfall bei der Arbeit im Jahr 2014 lag er zwei Monate im künstlichen Koma, ein Jahr verbrachte er im Universitätsspital Zürich auf der Intensivstation, es folgten weitere zwölf Monate in einer Rehaklinik.  Heute berät er selbst Brandverletzte und sagt, er möchte nicht als Opfer bezeichnet werden: „Ein erfülltes Leben ins möglich.“

