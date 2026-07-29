Ohne brennbares Material, ohne Sauerstoff und ohne Hitze kein Feuer. Die Gleichung ist simpel. Wer ein Feuer löschen will, entzieht diesem also entweder den Sauerstoff (weshalb man auch mit einer Decke kleinere Brände ersticken kann) oder die Energie (mithilfe von Wasser) oder eben das Material. Ersteres kommt bei den riesigen Waldbränden im südwestfranzösischen Departement Gironde nicht mehr infrage, daher haben die Feuerwehrleute nun versucht, den Flammen ihre Nahrung zu nehmen. Sie schlugen in den vergangenen Tagen Schneisen mit einer Länge von mehr als hundert Kilometern durch den Wald. Eine mühsame Aufgabe, denn alle Bäume, alle Büsche, alles trockene Gras, möglicherweise gar trockener Humus oder trockenes Moor müssen auf diesen bis zu mehr als hundert Meter breiten Streifen entfernt werden. Je breiter die Schneisen, desto geringer ist die Gefahr, dass Flammen und Funken auf das nächste Stück Wald oder Gestrüpp überspringen können. In Regionen, in denen der Wald regelmäßig brennt, werden solche Brandschneisen oft vorsorglich angelegt, teils dienen auch Straßen mit vegetationslosen Rändern als solche.